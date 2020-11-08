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Светлана Тихановская поздравила Байдена: "Народ США будет процветать"

Беларусь, Воскресенье 08 ноября 2020 01:17
Светлана Тихановская поздравила Байдена: "Народ США будет процветать"
Фото: Светлана Тихановская (t.me/tsikhanouskaya)
Автор: РБК-Украина

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская поздравила демократа Джо Байдена с победой на выборах президента США. Также она выразила надежду, что белорусско-американские отношения улучшатся.

Об этом она написала в своем Telegram.

По ее словам, много белорусов, которые живут в США, голосовали именно за Джо Байдена.

"Я уверена, что под руководством нового лидера народ США будет процветать, а белорусско-американские отношения - улучшаться. Джо Байден не раз высказывался и занимал твердую позицию поддержки белорусского народа. И я верю, что новоизбранный президент США скоро встретится с честно избранным президентом новой свободной Беларуси", - написала она.

Тихановская назвала выборы в США "погоней идей", в отличие от Беларуси, где голоса "просто украли".

"Американский народ проголосовал за перемены и новую власть. Я знаю, что многие белорусы, которые живут в США, голосовали за Джо Байдена. И я хочу поздравить его с заслуженной победой", - заявила Тихановская.

Лидер Демократической партии Джо Байден побеждает на президентских выборах в США. Главы многих государств уже поздравили его с победой.

В материале РБК-Украина читайте про "темную сторону" нового главы Белого дома.

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Новости Украины В мире БеларусьДжозеф БайденСветлана ТихановскаяВыборы в США

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