Светили лазером в Шмайхеля: УЕФА расследует поведение английских фанов на матче с Данией

УЕФА расследует поведение английских болельщиков на полуфинальном матче Евро-2020 против Дании. Они, возможно, нарушили ряд правил.
Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
Отмечается, что английские болельщики светили лазером во вратаря сборной Дании Каспера Шмайхеля перед ударом Харри Кейна с пенальти в экстра-тайме.
Также будет рассмотрено поведение болельщиков Англии во время исполнения гимна Дании, когда по всему стадиону происходило освистывание соперника и гимна.
Кроме этого, на матче болельщики использовали пиротехнику, что запрещено правилами УЕФА. По всем трем пунктам возможен штраф. Ситуаци рассмотрит дисциплинарный комитет.
Напомним, в среду сборная Англии победила Данию в дополнительное время 2:1. Победный гол забил Харри Кейн после сомнительного пенальти. Все реакции на скандал с пенальти читайте на РБК-Украина.