Світили лазером у Шмайхеля: УЄФА розслідує поведінку англійських фанів на матчі з Данією

УЄФА розслідує поведінку англійських уболівальників на півфінальному матчі Євро-2020 проти Данії. Вони, можливо, порушили ряд правил.

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Відзначається, що англійські вболівальники світили лазером у воротаря збірної Данії Каспера Шмайхеля перед ударом Харрі Кейна з пенальті в екстра-таймі.

Також буде розглянуто поведінку вболівальників Англії під час виконання гімну Данії, коли по всьому стадіону відбувалося освистування суперника і гімну.

Крім цього, на матчі вболівальники використовували піротехніку, що заборонено правилами УЄФА. За всіма трьома пунктами можливий штраф. Ситуаці розгляне дисциплінарний комітет.