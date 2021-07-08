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Світили лазером у Шмайхеля: УЄФА розслідує поведінку англійських фанів на матчі з Данією

Автор: Роман Тверденко

УЄФА розслідує поведінку англійських уболівальників на півфінальному матчі Євро-2020 проти Данії. Вони, можливо, порушили ряд правил.

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Відзначається, що англійські вболівальники світили лазером у воротаря збірної Данії Каспера Шмайхеля перед ударом Харрі Кейна з пенальті в екстра-таймі.

Також буде розглянуто поведінку вболівальників Англії під час виконання гімну Данії, коли по всьому стадіону відбувалося освистування суперника і гімну.

Крім цього, на матчі вболівальники використовували піротехніку, що заборонено правилами УЄФА. За всіма трьома пунктами можливий штраф. Ситуаці розгляне дисциплінарний комітет.

Нагадаємо, в середу збірна Англії перемогла Данію в додатковий час 2:1. Переможний гол забив Харрі Кейн після сумнівного пенальті. Всі реакції на скандал з пенальті читайте на РБК-Україна.

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Євро-2020