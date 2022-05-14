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Нет света, газа и воды. Луганская область превращается в Мариуполь, - Денисова

Новина українською →
Луганская область , Суббота 14 мая 2022 15:58
Нет света, газа и воды. Луганская область превращается в Мариуполь, - Денисова Последствия обстрела Луганской области ( t.me.luhanskaVTSA)
Автор: Татьяна Самарук

В населенных пунктах Луганской области нет света, воды, газа и мобильной связи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уполномоченную ВР Украины по правам человека Людмилу Денисову.

Сообщается, что оккупанты продолжают наносить удары по важной трассе Лисичанск-Бахмут. В частности, это единственная дорога, по которой можно эвакуировать людей и завозить гуманитарные грузы.

Сейчас более 40 тысяч жителей не эвакуированы. В области ситуация каждый раз усложняется.

Денисова отметила, что Луганская область постепенно превращается во второй Мариуполь.

"Такими методами военных действий Россия грубо нарушает все нормы международного права. В соответствии со статьей 54 Дополнительного протокола к Женевским конвенциям о защите жертв международных вооруженных конфликтов (Протокол I) от 8 июня 1977 года запрещено подвергать нападению или уничтожать, выводить или доводить до непригодности объекты, необходимые для выживания гражданского населения", - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что войска РФ обстреляли за сутки 11 населенных пунктов Луганской области.

Также мы писали, что у Луганской области украинские десантники сбили вертолет РФ "Ночной охотник".

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