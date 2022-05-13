В Луганской области украинские десантники сбили вертолет РФ "Ночной охотник"

В Луганской области подразделением противовоздушной обороны десантно-штурмовых войск был сбит российский вертолет Ми-28 "Ночной охотник".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командование ДШВ Вооруженных Сил Украины.

Отмечается, что вертолет сбили вчера, 12 мая.

Сообщается, что данный ударный вертолет предназначен для поиска и уничтожения в условиях активного огневого противодействия танков и другой бронированной техники, а также низкоскоростных воздушных целей и живой силы.

"Иногда охотник может превратиться в добычу, как данный российский вертолет", - говорят десантники.