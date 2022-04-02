Свет в освобожденные от оккупантов пригороды Киева вернут уже в ближайшие дни, - ДТЭК

"Большое количество населенных пунктов было освобождено нашими защитниками. Мы планируем начать возобновление электроснабжения. Где-то день - два и мы начнем запитывать населенные пункты в достаточно больших объемах", - сказал он.

Как он отметил, сейчас маршруты по восстановлению сетей проверяют саперы, для того чтобы энергетики могли безопасно провести работы.

Сахарук добавил, что накануне ремонтные бригады смогли зайти на некоторые участки поврежденных сетей. В некоторых местах линии электропередачи разрушены полностью.

ДТЭК вместе с ВСУ и органами местного самоуправления определяют приоритетные места, где нужно в первую очередь начать проведение ремонтных работ по восстановлению электроснабжения, пояснил Сахарук.