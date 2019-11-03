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Сверхзвуковую противокорабельную ракету изобрели в Днепре

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Этими ракетами могут вооружить самолеты СУ-27 и СУ-24М

В Днепре в конструкторском бюро "Пивденне" разработали противокорабельную сверхзвуковую ракету нового поколения, которая называется "Молния" ("Блискавка"). Как передает РБК-Украина, информацию о разработке обнародовало местное издание "Днепровская Панорама".

Отмечается, что макет ракеты уже был представлен в октябре в Киеве на выставке "Оружие и безопасность-2019". Также в Youtube было опубликовано видео, в котором раскрываются отдельные детали новейшей разработки.

Известно, что скорость сверхзвуковой ракеты достигает около 2000-2500 км в час. Планируется вооружить ракетами этого типа самолеты СУ-27 и СУ-24М, которые есть в украинской армии.

Разработчики "Молнии" отмечают, что самолетам будет требуется минимальное переоборудование для установки ракеты. Ее также можно оснащать осколочно-фугасными и фугасно-проникающими боевыми частицами.

Военный эксперт Олег Жданов сказал, что на данный момент в мире практически нет средств, которые могут отбить или перехватить украинскую ракету "Молния". К примеру, израильский "Железный купол" способен перехватывать лишь дозвуковые ракеты.

По мнению Жданова, "Молния" может применяться для противодействия Черноморскому флоту России и флотилии РФ в Азовском море.

Напомним, гендиректор концерна "Укроборонпром" Айварас Абромавичус недавно заявил, что концерн рассматривает возможность продажи ракетного крейсера "Украина", который находится на содержании Николаевского судостроительного завода.

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