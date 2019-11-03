Надзвукову протикорабельну ракету винайшли у Дніпрі

У Дніпрі в конструкторському бюро "Південне" розробили протикорабельну надзвукову ракету нового покоління, яка називається "Блискавка". Як передає РБК-Україна, інформацію про розробку оприлюднило місцеве видання "Дніпровська Панорама".

Зазначається, що макет ракети уже був представлений у жовтні в Києві на виставці "Зброя та безпека-2019". Також в Youtube було опубліковано відео, у якому розкриваються окремі деталі новітньої розробки.

Відомо, що швидкість надзвукової ракети досягає близько 2000-2500 км на годину. Планується ракетами цього типу озброїти літаки СУ-27 та СУ-24М, які є в української армії.

Розробники "Блискавки" зазначають, що літакам буде потрібне мінімальне переобладнання для установки ракети. Її також можна оснащувати осколково-фугасними і фугасно-проникаючими бойовими частинами.

Військовий експерт Олег Жданов сказав, що на даний момент у світі практично немає засобів, які можуть відбити чи перехопити українську ракету "Блискавка". До прикладу, ізраїльський "Залізний купол" здатен перехоплювати лише дозвукові ракети.

На думку Жданова, "Блискавка" може застосовуватись для протидії Чорноморському флоту Росії і флотилії РФ в Азовському морі.

Нагадаємо, гендиректор концерну "Укроборонпром" Айварас Абромавічус нещодавно заявив, що концерн розглядає можливість продажу ракетного крейсеру "Україна", який перебуває на утриманні в Миколаївському суднобудівного заводу.