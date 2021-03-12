Сверхдержавы в XXI веке: мнения населения мира и украинцев

В соответствии с ожиданиями людей, через десять лет Европейский Союз, вероятно, не будет играть центральной роли в международной политике - по крайней мере не будет сверхдержавой. То же касается Великобритании. Индия и Япония также не воспринимаются как глобальные сверхдержавы в будущем.

По мнению 59% респондентов, Китай будет сверхдержавой в 2030 году. Мнение украинцев практически совпадает со средним по миру: 55% видят Китай сверхдержавой в 2030 году (27% - нет).

Большинство (56%) людей во всем мире соглашаются, что в 2030 году США останутся сверхдержавой (в Украине таких меньше - 36%, а 42% придерживаются противоположного мнения).

Меньше половины (43%) респондентов во всем мире считают, что Россия в ближайшем будущем станет одной из сверхдержав, в Украине таких всего 16%. Более трети (38%) опрошенных в мире не соглашается с таким прогнозом, в Украине негативный показатель один из самых высоких - 67%. В мире значительна доля респондентов, которые не определились.

По мнению трети населения (31%), Япония станет сверхдержавой к 2030 году. Почти половина респондентов (48%) не соглашается с этим. В Украине показатели практически такие же.

Наименее ожидаемой сверхдержавой будущего является Индия. Только 16% респондентов видят Индию ключевым игроком на международной арене через 10 лет. Две трети разделяют противоположное мнение. В Украине негативный показатель один из самых высоких - 79%. Одно из объяснений - недостаток информации.

Большинство людей во всем мире (55%) не ожидают, что Великобритания будет сверхдержавой в конце текущего десятилетия. Четверть (25%) скорее готова согласиться с тем, что Великобритания будет одной из сверхдержав. В Украине этот показатель чуть лучше - 31%.

По мнению почти половины респондентов во всем мире (46%), ЕС также не будет мировой сверхдержавой. Треть опрошенных (31%) верит в обратное. Такое же соотношение примерно и в Украине.

Исследование, проведено Международной ассоциацией Gallup в конце 2020 года. Опрос охватывает 45 стран и территорий мира и свыше 42000 граждан, что составляет около 2/3 населения мира.

В Украине исследование проведено Фондом "Демократические инициативы" совместно с Киевским международным институтом социологии по всей стране за исключение оккупированных Россией территорий. Опрос проведен в начале декабря 2020 года методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) В ходе опроса проведено 1000 интервью. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает 3,5%.