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У Свердловській області РФ горять склади з порохом

Фото: у Росії горять склади з порохом (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 6 травня, у селищі Первомайський Свердловської області Російської Федерації загорілись склади з порохом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське пропагандистське видання ТАСС.

За даними росЗМІ, склади загорілися внаслідок лісової пожежі.

"Вогонь загрожує 18 сусіднім складам, на яких також зберігається порох", - сказав співрозмовник агентства.

Повідомляють, що селище, в якому проживає приблизно 400 осіб, готується до евакуації.

Нагадаємо, 29 квітня у тимчасово окупованому Севастополі спалахнула пожежа на нафтобазі.

Пізніше в Генштабі уточнили, що нафтобаза, яка згоріла, забезпечувала пальним кораблі Чорноморського флоту Росії, які завдавали ракетних ударів по мирних містах України.

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