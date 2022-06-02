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Свьонтек вибила росіянку та вдруге вийшла у фінал "Ролан Гарросу"

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Париж, Четвер 02 червня 2022 17:28
Свьонтек вибила росіянку та вдруге вийшла у фінал "Ролан Гарросу" Фото: Іга Свьонтек (twitter.com/iga_swiatek)
Автор: Антон Федорців

Перша ракетка світу Іга Свьонтек легко переграла Дарію Касаткіну (6:2, 6:1) в рамках 1/2 фіналу Відкритого чемпіонату Франції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Інтрига в поєдинку зберігалася лише на старті першого сету. Свьонтек взяла дві перші подачі, та потім Касаткіна несподівано оформила зворотний брейк.

Суперниці йшли рівно, але на фініші партії найкраща тенісистка планети взяла ще дві подачі росіянки та виграла сет. Усього на перемогу в першій партії полька витратила 36 хвилин.

Ще простріше Свьонтек було в сеті другому. Перша ракетка світу віддала лише гейм Касаткіній і оформила другий у кар'єрі вихід до фіналу French Open, затративши на другу партію лише півгодини.

Свьонтек перемогла на "Ролан Гарросі-2020", коли її суперницею у фіналі була американка Софія Кенін. Тепер полька у вирішальному матчі зіграє проти переможця пари Тревізан-Гофф.

До слова, київський "Сокіл" може тимчасово приєднатися до хокейного чемпіонату Польщі.

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