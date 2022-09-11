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Свентек впервые в карьере триумфовала на US Open

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Нью-Йорк, Воскресенье 11 сентября 2022 09:24
Свентек впервые в карьере триумфовала на US Open Фото: Ига Свентек со своей командой (twitter.com/usopen)
Автор: Антон Федорцив

Победой Иги Свентек над Онс Жабер в двух сетах завершился решающий матч Открытого чемпионата США-2022.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

US Open, женщины, финал

Свентек – Жабер – 2:0 (6:2, 7:6)

Первая ракетка мира начала, как подобает статусу – уверенно и мощно. Свентек на старте взяла два гейма на своей подаче и оформила брейк, выиграв "под ноль" подачу соперницы. И хоть Жабер чудом свела преимущество польки к минимуму (2:3), но навязать конкуренцию не смогла.

Свентек мгновенно оформила обратный брейк на выпад туниски. Дальше выиграла гейм на своей подаче, а закрыла партию еще одним брейком. Всего на слом сопротивления Жабер в стартовом сете польская теннисистка потратила смешные 30 минут.

Вторая партия стала полной противоположностью первой. Каждый розыгрыш оппонентки превращали в настоящее шоу. Свентек было повела 3:0, но в этот раз Жабер и не думала сдаваться на милость победительнице. 4:3, 4:4, 5:4, 5:5, 6:5 и 6:6 в концовке сета.

Наконец, определять сильнейшего пришлось на тай-брейке. Там ситуация не поменялась. Свентек и Жабер сражались за каждый мяч и оформили 9 брейков на двоих. Первая ракетка мира дожала туниску (7:5) и завоевала первый трофей на кортах Нью-Йорка.

Этот титул стал для Свентек третьим выигранным турниром "Большого шлема". Ранее она дважды побеждала на "Ролан Гарросе" (2020, 2022).

Кстати, ранее Рууд и Алькарас сформировали финальную пару мужского разряда US Open.

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