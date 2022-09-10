US Open-2022: Рууд выбил россиянина и встретится в финале с 19-летней сенсацией из Испании

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков .

US Open, мужчины, 1/2 финала

Хачанов – Рууд – 1:3 (6:7, 2:6, 7:5, 2:6)

Алькарас – Тиафо – 3:2 (6:7, 6:3, 6:1, 6:7, 6:3)

Первый сет в противостоянии Хачанов – Рууд оказался самым длинным и продолжался ровно час. Соперники дважды обменялись брейками и довели дело до тай-брейка. Там сильнее оказался норвежец (7:5).

Зато во второй партии Рууд быстро сломал сопротивление россиянина. С двумя взятыми подачами Хачанова 5-й сеянный на турнире теннисист уверенно повел (4:1). Дальше спокойно взял свои подачи и закрыл сет.

Третья партия вообще стала бенефисом своих подач. И Хачанов, и Рууд брали "свое", так что только ошибки норвежца в 12-м гейме позволили российскому теннисисту взять и гейм на подаче соперника, и сет. Но обошлось без сенсации. Фаворит полностью повторил сценарий второй партии и через 40 минут выиграл сет со своей подачей "под ноль" на финише.

В свою очередь Алькарас и Тиафо провели на корте все пять сетов. Начали они на равных, уверенно взяв свои подачи. Пришлось выяснять отношения на тай-брейке, где американец все-таки дожал оппонента. Тиафо не использовал 5 (!) сет-пойнтов, а затем взял подачу Алькараса.

Из такой неудачи испанский теннисист сделал правильные выводы. Он буквально смял соперника в двух последующих сетах. Особо показательной стала третья партия. Там Алькарас оформил три брейка, последний из которых – в финальном гейме (6:1).

Тиафо, однако, нашел силы на камбэк. Он навязал конкуренцию испанцу в четвертом сете с двойным обменом брейками. Дело во второй раз дошло до тай-брейка – американец судьбу уже не испытывал и реализовал сет-пойнт максимально быстро.

Но интриги в пятой партии не получилось. Алькарас снова оформил три брейка и второй раз закрыл сет на подаче Тиафо. С единственным отличием – в этот раз 19-летний испанец услышал заветное "гейм, сет, матч" и отправился в финал US Open к Рууду.