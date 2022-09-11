Свьонтек уперше в кар'єрі тріумфувала на US Open

Перемогою Іги Свьонтек над Онс Жабер у двох сетах завершився вирішальний матч Відкритого чемпіонату США-2022.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

US Open, жінки, фінал

Свьонтек – Жабер – 2:0 (6:2, 7:6)

Перша ракетка світу розпочала, як личить статусу – впевнено та потужно. Свьонтек на старті взяла два гейми на своїй подачі та оформила брейк, вигравши "під нуль" подачу суперниці. І хоч Жабер дивом звела перевагу польки до мінімуму (2:3), та нав'язати конкуренцію не змогла.

Свьонтек миттєво оформила зворотний брейк на випад туніски. Далі виграла гейм на своїй подачі, а закрила партію ще одним брейком. Усього на злам спротиву Жабер у стартовому сеті польська тенісистка витратила смішні 30 хвилин.

Друга партія натомість стала повною протилежністю першої. Кожен розіграш опонентки перетворювали в справжнє шоу. Свьонтек було повела 3:0, та цього разу Жабер і не думала здаватися на милість переможниці. 4:3, 4:4, 5:4, 5:5, 6:5 і 6:6 на кінець сету.

Зрештою, визначати сильнішого довелося на тай-брейку. Там ситуація не змінилася. Свьонтек і Жабер билися за кожен м'яч і оформили 9 брейків на двох. Перша ракетка світу таки дотиснула туніску (7:5) та здобула перший трофей на кортах Нью-Йорка.

Цей титул став для Свьонтек третім виграним турніром "Великого шолома". Раніше вона двічі перемагала на "Ролан Гарросі" (2020, 2022).