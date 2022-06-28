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Свентек и Халеп без проблем одолели первый этап Уимблдонского турнира

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Соединенное Королевство, Вторник 28 июня 2022 20:58
Свентек и Халеп без проблем одолели первый этап Уимблдонского турнира Фото: Первая ракетка мира Ига Свентек (twitter.com/Wimbledon)
Автор: Антон Федорцив

Ведущие теннисистки планеты на классе одолели соперниц в первом круге Уимблдона-2022. В следующий раунд вышли Мария Саккари, Кори Гофф, Ига Свентек и Симона Халеп.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков.

Уимблдон-2022, женщины, 1/64 финала

Саккари – Хайвз – 2:0 (6:1, 6:4)

Гофф – Русе – 2:1 (2:6, 6:3, 7:5)

Свентек – Фетт – 2:0 (6:0, 6:3)

Мухова – Халеп – 0:2 (3:6, 2:6)

Пятая сеяная Саккари справилась с австралийкой из второй сотни Хайвз за час и 14 минут. Показательным стал первый сет, который гречанка завершила за 25 минут, отдав всего гейм. Во второй партии Хайвз показала зубы, но обратный брейк и еще один взятый на подаче Саккари гейм останутся для нее слабым утешением от поражения.

Настоящий бой ждал 18-летнюю американку Гофф. Юная звезда неудачно начала матч и легко отдала первый сет Руссе. Зато вторую партию внешне не менее легко взяла. Но оба сета стали прелюдией к триллеру в третьем. Партия затянулась на более чем час, а сломить сопротивление румынки Гофф сумела лишь в эндшпиле.

Продолжила держать космический уровень Свентек. Первая ракетка планеты всухую разбила хорватку Фетт в первом сете и позволила порадоваться трем взятым геймам во второй партии. Но из 36-ти одержанных побед подряд отчетная для полячки, очевидно, была одной из самых простых.

Честь Румынии отстояла победительница Уимблдона-2019 Халеп. 30-летняя теннисистка в двух сетах разобралась с чешкой Муховой. Последняя лишь намекнула на борьбу против бывшего лидера рейтинга WTA. Халеп выиграла все геймы на своей подаче и благодаря 24-м непринужденным ошибкам соперницы оформила путевку во второй круг.

К слову, украинка Ястремская проиграла румынке Богдан и покинула Уимблдонский турнир.

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