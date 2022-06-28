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Свьонтек і Халеп без проблем здолали перший етап Вімблдонського турніру

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Сполучене Королівство, Вівторок 28 червня 2022 20:58
Свьонтек і Халеп без проблем здолали перший етап Вімблдонського турніру Фото: Перша ракетка світу Іга Свьонтек (twitter.com/Wimbledon)
Автор: Антон Федорців

Провідні тенісистки планети на класі здолали суперниць у першому колі Вімблдона-2022. У наступний раунд вийшли Марія Саккарі, Корі Гофф, Іга Свьонтек і Сімона Халеп.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.

Вімблдон-2022, жінки, 1/64 фіналу

Саккарі – Хайвз – 2:0 (6:1, 6:4)

Гофф – Русе – 2:1 (2:6, 6:3, 7:5)

Свьонтек – Фетт – 2:0 (6:0, 6:3)

Мухова – Халеп – 0:2 (3:6, 2:6)

П'ята сіяна Саккарі впоралася з австралійкою із другою сотні Хайвз за годину й 14 хвилин. Показовим став перший сет, який гречанка завершила за 25 хвилин, віддавши всього гейм. У другій партії Хайвз показала зуби, але зворотний брейк і ще один узятий на подачі Саккарі гейм залишаться для неї слабкою втіхою від поразки.

Натомість справжній бій чекав на 18-річну американку Гофф. Юна зірка невдало розпочала матч і легко віддала перший сет Русе. Зате другу партію ззовні не менш легко взяла. Та обидва сети стали прелюдією до трилеру в третьому. Партія затягнулася на понад годину, а зламати опір румунки Гофф зуміла лише в ендшпілі.

Продовжила тримати космічний рівень Свьонтек. Перша ракетка планети всуху розбила хорватку Фетт у першому сеті та дозволила порадіти трьом узятим геймам у другій партії. Та з 36-ти здобутих поспіль перемог звітна для польки, вочевидь, була однією з найпростіших.

Честь Румунії відстояла переможниця Вімблдона-2019 Халеп. 30-річна тенісистка в двох сетах розібралася з чешкою Муховою. Остання лише натякнула на боротьбу проти колишньої лідерки рейтингу WTA. Халеп виграла всі гейми на своїй подачі та завдяки 24-м невимушеним помилкам суперниці оформила путівку в друге коло.

До слова, українка Ястремська програла румунці Богдан і покинула Вімблдонський турнір.

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