Свічку пам'яті у День пам'яті жертв Голодомору запалять майже 70% українців

Фото: Меморіал жертвам Голодомору в Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)

Хвилина мовчання та акція пам'яті жертв Голодомору "Запали свічку" розпочнуться о 16:00

У цьому році 68% українців запалять свічку в День пам'яті жертв Голодомору в пам'ять про загиблих від голоду; 21% громадян сказали, що не будуть цього робити. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Як зазначають соціологи, ця ініціатива знаходить велику підтримку на Заході і в Центрі України (84% і 70% відповідно). Так само більше половини опитаних на Півдні та Сході відзначили, що візьмуть участь у цій акції.

Опитування Соціологічної групи "Рейтинг" було проведено 20-29 жовтня 2018 року серед 2000 респондентів по всій території України за винятком окупованих Росією територій. Помилка репрезентативності дослідження не більше 2,2%.

Нагадаємо, День пам'яті жертв Голодомор 1932-33 років відзначається в Україні в четверту суботу листопада. О 16:00 проходить хвилина мовчання, після чого по всій Україні відбувається акція "Запали свічку".

За даними Інституту демографії та соціальних досліджень ім. Птухи НАН України, втрати України від Голодомору в цілому становлять 3 млн 943 тис. осіб. Історики називають цифри до 7 млн осіб.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", у жовтні 2018 року абсолютна більшість громадян (79%) вважали, що Голодомор 1932-33 років був геноцидом українського народу, заперечували Голодомор-геноцид 12% респондентів, а 9% не визначилися зі своєю позицією.