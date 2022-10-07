UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Сватовому окупанти замінували об’єкти інфраструктури та вивозять обладнання, - Гайдай

Фото: голова Луганської ОВА Сергій Гайдай (tribun)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти розуміють, що не зможуть втримати оборону у Сватовому Луганської області, тому замінували об’єкти інфраструктури. Вони також вивозять медичне обладнання з міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.

За його словами, окупанти намагаються вивезти зі Сватового основні медичні та соціальні заклади - перш за все, обладнання. Росіяни та колаборанти закликають місцеве населення самостійно виїжджати.

"Вже заміновані основні інфраструктурні об’єкти, будівлі та території", - зазначив Гайдай.

В окупованій Кадіївці колаборанти масово знищують архіви та копії документів, особливо тих, що містять інформацію від початку захоплення.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що українські військові звільнили село Греківка на Сватівському напрямку. Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай підтвердив інформацію.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вибух у СватовоЛуганськ