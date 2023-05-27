В Сватовому з армії РФ дезертирували 20 колишніх в'язнів, - Генштаб

В Генштабі зазначили, що втікачі були колишніми ув'язненими, після мобілізації вони пройшли прискорену підготовку і прибули для посилення підрозділу.

"Вони викрали автомобіль КамАЗ та вибули у невідомому напрямку. На цей час місце їх перебування не встановлено, пошуки тривають", - розповіли в Генштабі.

Ситуація на лінії Сватове-Кремінна

За даними аналітиків ISW, в цьому регіоні росіяни продовжували обмежені наступальні операції. Так, вони незначно просунулись на північ від Новоселівського, що знаходиться за 16 км від Сватового.

Також, 26 травня, в районі Кремінної бійці ССО України вступили в нерівний бій з противником, однак змогли перемогти росіян. Втрати ворога уточнюються.

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