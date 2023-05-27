UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Сватовому з армії РФ дезертирували 20 колишніх в'язнів, - Генштаб

Фото: з армії РФ дезертирували 20 колишніх в'язнів (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Біля Сватового Луганської області 20 мобілізованих росіян дезертирували, викравши КамАЗ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

В Генштабі зазначили, що втікачі були колишніми ув'язненими, після мобілізації вони пройшли прискорену підготовку і прибули для посилення підрозділу.

"Вони викрали автомобіль КамАЗ та вибули у невідомому напрямку. На цей час місце їх перебування не встановлено, пошуки тривають", - розповіли в Генштабі.

Ситуація на лінії Сватове-Кремінна

За даними аналітиків ISW, в цьому регіоні росіяни продовжували обмежені наступальні операції. Так, вони незначно просунулись на північ від Новоселівського, що знаходиться за 16 км від Сватового.

Також, 26 травня, в районі Кремінної бійці ССО України вступили в нерівний бій з противником, однак змогли перемогти росіян. Втрати ворога уточнюються.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Генштаб ВСУВійна Росії проти України