На фоне гибели "генпрокурора". В "ЛНР" начались разборки среди "руководства", - Гайдай
В так называемой "ЛНР" на фоне гибели "генпрокурора" разгорелись внутренние разборки среди "руководства" псевдореспублики.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.
"Начались внутренние разборки среди так называемого "руководства ленере".
Вчерашний "прокурор" Горенко – таки Сгоренко, да еще вместе с заместителем.
Этот подрыв дело рук гауляйтера Пасечника", - сообщил Гайдай.
Кроме того, он отметил, что в на оккупированных территория Луганской области оккупанты усилили проверки местного населения на улице.
"Говорят, что "паники нет", но на самом деле оккупанты и коллаборанты в ужасе – им повсюду видятся партизаны, на улицах городов все чаще появляются желто-голубые ленты, открытки-"приветы", а так называемым "милиционерам" скоро не будет на чем ездить – системно имеют порезанные колеса в автомобилях", - добавил глава Луганской ОВА.
Напомним, что вчера в центре Луганска прогремел взрыв, а именно - в кабинете самопровозглашенного "генпрокурора". После инцидента район оцепили.
Позже российские СМИ написали, что Горенко и его "заместительница" Екатерина Стегленко погибли после взрыва.
У президента Украины уже отреагировали на инцидент. Там заявили, что причиной убийства так называемого "генпрокурора ЛНР" являются разборки местных организованных преступных группировок.