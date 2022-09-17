ua ru
Сб, 17 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

На фоне гибели "генпрокурора". В "ЛНР" начались разборки среди "руководства", - Гайдай

Новина українською →
Луганск, Суббота 17 сентября 2022 10:13
На фоне гибели "генпрокурора". В "ЛНР" начались разборки среди "руководства", - Гайдай Фото: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай (tribun)
Автор: Руслан Гаращенко

В так называемой "ЛНР" на фоне гибели "генпрокурора" разгорелись внутренние разборки среди "руководства" псевдореспублики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"Начались внутренние разборки среди так называемого "руководства ленере".
Вчерашний "прокурор" Горенко – таки Сгоренко, да еще вместе с заместителем.
Этот подрыв дело рук гауляйтера Пасечника", - сообщил Гайдай.

Кроме того, он отметил, что в на оккупированных территория Луганской области оккупанты усилили проверки местного населения на улице.

"Говорят, что "паники нет", но на самом деле оккупанты и коллаборанты в ужасе – им повсюду видятся партизаны, на улицах городов все чаще появляются желто-голубые ленты, открытки-"приветы", а так называемым "милиционерам" скоро не будет на чем ездить – системно имеют порезанные колеса в автомобилях", - добавил глава Луганской ОВА.

Напомним, что вчера в центре Луганска прогремел взрыв, а именно - в кабинете самопровозглашенного "генпрокурора". После инцидента район оцепили.

Позже российские СМИ написали, что Горенко и его "заместительница" Екатерина Стегленко погибли после взрыва.

У президента Украины уже отреагировали на инцидент. Там заявили, что причиной убийства так называемого "генпрокурора ЛНР" являются разборки местных организованных преступных группировок.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЛНР
NEWS
Сбитый самолет и 200 убитых оккупантов: Генштаб обновил потери россиян
Сбитый самолет и 200 убитых оккупантов: Генштаб обновил потери россиян
DAILY
Михаил Самусь: У россиян уже есть дефицит вооружения и военной техники
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Михаил Самусь: У россиян уже есть дефицит вооружения и военной техники