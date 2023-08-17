Сватали до АПЛ і Бундесліги. Зірка української молодіжки змінив клубну прописку в Європі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу .

23-річний українець продовжить кар'єру в Бундеслізі, але в австрійській замість німецької. Бронзовий призер місцевого чемпіонату вдруге підписав центрбека.

Таловєров орендований на рік. ЛАСК цього разу матиме опцію викупу оборонця. У новій-старій команді він виступатиме під 4-м номером. Найімовірніше, Таловєров гратиме не в центрі захисту, а в опорній зоні.

Минули сезон українець розпочав у складі "Слована" з Ліберця. Там він зіграв 16 матчів у всіх турнірах, у яких забив 2 м'ячі. Другу ж половину сезоні провів за ЛАСК – 13 поєдинків загалом.

Хто такий Максим Таловєров

Уродженець Донецька, навчався в академії "Шахтаря". На юнацькому рівні захищав кольори київського "Арсенала" та донецького "Олімпіка".

У 2019 році переїхав до Чехії. На професіональному рівні дебютував у складі команди "Чеське Будейовіце". Торік у січні перейшов у "Славію". Грав у "Словані" з Ліберця та за австрійський ЛАСК на правах оренди. Контракт із пражанами чинний до літа 2026-го.

У складі молодіжної збірної України зіграв 21 матч. Влітку нібито зацікавив представників німецької Бундесліги – "Айнтрахт" і "Вердер", а також лондонський "Вест Хем".