ua en ru
Чт, 17 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Сватали в АПЛ и Бундеслигу. Звезда украинской молодежки сменил клубную прописку в Европе

Новина українською →
Линц, Четверг 17 августа 2023 11:32
Сватали в АПЛ и Бундеслигу. Звезда украинской молодежки сменил клубную прописку в Европе Фото: Максим Таловеров продолжит выступления за ЛАСК (facebook.com/LASKOfficial)
Автор: Антон Федорцив

Защитник Максим Таловеров сменил пражскую "Славию" на ЛАСК из австрийского Линца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

23-летний украинец продолжит карьеру в Бундеслиге, но в австрийской вместо немецкой. Бронзовый призер местного чемпионата во второй раз подписал центрбека.

Таловеров арендован на год. ЛАСК в этот раз будет иметь опцию выкупа защитника. В новой-старой команде он будет выступать под 4-м номером. Скорее всего, Таловеров будет играть не в центре защиты, а в опорной зоне.

Прошлый сезон украинец начал в составе "Слована" из Либерца. Там он сыграл 16 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 мяча. Вторую же половину сезона провел за ЛАСК – 13 поединков в целом.

Кто такой Максим Таловеров

Уроженец Донецка, обучался в академии "Шахтера". На юношеском уровне защищал цвета киевского "Арсенала" и донецкого "Олимпика".

В 2019 году переехал в Чехию. На профессиональном уровне дебютировал в составе команды "Ческе-Будеевице". В январе прошлого года перешел в "Славию". Играл в "Словане" из Либерца и за австрийский ЛАСК на правах аренды. Контракт с пражанами действует до лета 2026-го.

В составе молодежной сборной Украины сыграл 21 матч. Летом якобы заинтересовал представителей немецкой Бундеслиги – "Айнтрахт" и "Вердер", а также лондонский "Вест Хэм".

К слову, ранее вспомнили выступления украинцев в чемпионате Испании на фоне перехода Довбика.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
NEWS
ВСУ наступают в Донецкой области и имеют успехи, - Генштаб
ВСУ наступают в Донецкой области и имеют успехи, - Генштаб
DAILY
Гарри Каспаров: Крах Путина неизбежен после освобождения Украины
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Гарри Каспаров: Крах Путина неизбежен после освобождения Украины