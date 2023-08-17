Сватали в АПЛ и Бундеслигу. Звезда украинской молодежки сменил клубную прописку в Европе
Защитник Максим Таловеров сменил пражскую "Славию" на ЛАСК из австрийского Линца.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.
23-летний украинец продолжит карьеру в Бундеслиге, но в австрийской вместо немецкой. Бронзовый призер местного чемпионата во второй раз подписал центрбека.
Таловеров арендован на год. ЛАСК в этот раз будет иметь опцию выкупа защитника. В новой-старой команде он будет выступать под 4-м номером. Скорее всего, Таловеров будет играть не в центре защиты, а в опорной зоне.
Прошлый сезон украинец начал в составе "Слована" из Либерца. Там он сыграл 16 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 мяча. Вторую же половину сезона провел за ЛАСК – 13 поединков в целом.
Кто такой Максим Таловеров
Уроженец Донецка, обучался в академии "Шахтера". На юношеском уровне защищал цвета киевского "Арсенала" и донецкого "Олимпика".
В 2019 году переехал в Чехию. На профессиональном уровне дебютировал в составе команды "Ческе-Будеевице". В январе прошлого года перешел в "Славию". Играл в "Словане" из Либерца и за австрийский ЛАСК на правах аренды. Контракт с пражанами действует до лета 2026-го.
В составе молодежной сборной Украины сыграл 21 матч. Летом якобы заинтересовал представителей немецкой Бундеслиги – "Айнтрахт" и "Вердер", а также лондонский "Вест Хэм".
К слову, ранее вспомнили выступления украинцев в чемпионате Испании на фоне перехода Довбика.
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