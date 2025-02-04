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Suzuki зупинила продажі популярного позашляховика: названа причина

Вівторок 04 лютого 2025 12:35
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Suzuki зупинила продажі популярного позашляховика: названа причина Фото: Suzuki зупинила продажі популярного позашляховика (suzuki.co.uk)
Автор: Константин Широкун

Компанія Suzuki зупинила продажі п'ятидверних Jimny через шалений попит. Прийом заявок у Японії були змушені припинити, оскільки кількість охочих купити новинку перевершила очікування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Carscoops.

Компанія Suzuki подякувала за теплий прийом п'ятидверного Jimny і вибачилася перед клієнтами. Зазначається, що попит "набагато перевищує наші виробничі можливості". Про поновлення замовлень пообіцяли розповісти додатково.

Усього за чотири дні подовжений позашляховик зібрав 50 тисяч попередніх замовлень, хоча Suzuki розраховувала щомісяця продавати 1200 таких машин. Неважко підрахувати, що без перегляду планів заявки виконуватимуть три з половиною роки. Просто збільшити виробництво теж навряд чи можливо, адже випускають п'ятидверний Jimny тільки в Індії, а крім Японії серед експортних ринків є Південна Африка, Латинська Америка, Близький Схід та Південно-Східна Азія.

Перші клієнти з Японії отримають свої подовжені Suzuki Jimny на початку квітня. Оскільки попит і так перевищує пропозицію, компанія скасувала усі заплановані заходи із новою моделлю. Принципова відмінність новинки – розтягнута на 340 мм колісна база, а загальна довжина зросла до 3,9 метра. Комплектація фіксована, вибирати можна тільки коробку передач – 4-ступінчастий автомат або 5-ступінчасту "механіку".

Suzuki зупинила продажі популярного позашляховика: названа причина

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