ua en ru
Вт, 04 февраля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Дональд Трамп Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Suzuki остановила продажи популярного внедорожника: названа причина

Вторник 04 февраля 2025 12:35
UA EN RU
Suzuki остановила продажи популярного внедорожника: названа причина Фото: Suzuki остановила продажи популярного внедорожника (suzuki.co.uk)
Автор: Константин Широкун

Компания Suzuki остановила продажи пятидверных Jimny из-за бешеного спроса. Прием заявок в Японии были вынуждены прекратить, поскольку количество желающих купить новинку превзошло ожидания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Carscoops.

Компания Suzuki поблагодарила за теплый прием пятидверного Jimny и извинилась перед клиентами. Отмечается, что спрос "намного превышает наши производственные возможности". О возобновлении заказов пообещали рассказать дополнительно.

Всего за четыре дня удлиненный внедорожник собрал 50 тысяч предварительных заказов, хотя Suzuki рассчитывала ежемесячно продавать 1200 таких машин. Нетрудно подсчитать, что без пересмотра планов заявки будут выполняться три с половиной года. Просто увеличить производство тоже вряд ли возможно, ведь выпускают пятидверный Jimny только в Индии, а кроме Японии среди экспортных рынков есть Южная Африка, Латинская Америка, Ближний Восток и Юго-Восточная Азия.

Первые клиенты из Японии получат свои удлиненные Suzuki Jimny в начале апреля. Поскольку спрос и так превышает предложение, компания отменила все запланированные мероприятия с новой моделью. Принципиальное отличие новинки - растянутая на 340 мм колесная база, а общая длина выросла до 3,9 метра. Комплектация фиксированная, выбирать можно только коробку передач - 4-ступенчатый автомат или 5-ступенчатую "механику".

Suzuki остановила продажи популярного внедорожника: названа причина

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Автомобильный рынок
NEWS
РФ ударила по Изюму баллистикой, есть погибшие и десятки раненых
РФ ударила по Изюму баллистикой, есть погибшие и десятки раненых
DAILY
"Гибнут в первые минуты штурмов". Как ССО брали в плен бойцов КНДР и что рассказали корейцы
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина "Гибнут в первые минуты штурмов". Как ССО брали в плен бойцов КНДР и что рассказали корейцы