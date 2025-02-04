Suzuki остановила продажи популярного внедорожника: названа причина

Компания Suzuki поблагодарила за теплый прием пятидверного Jimny и извинилась перед клиентами. Отмечается, что спрос "намного превышает наши производственные возможности". О возобновлении заказов пообещали рассказать дополнительно.

Всего за четыре дня удлиненный внедорожник собрал 50 тысяч предварительных заказов, хотя Suzuki рассчитывала ежемесячно продавать 1200 таких машин. Нетрудно подсчитать, что без пересмотра планов заявки будут выполняться три с половиной года. Просто увеличить производство тоже вряд ли возможно, ведь выпускают пятидверный Jimny только в Индии, а кроме Японии среди экспортных рынков есть Южная Африка, Латинская Америка, Ближний Восток и Юго-Восточная Азия.

Первые клиенты из Японии получат свои удлиненные Suzuki Jimny в начале апреля. Поскольку спрос и так превышает предложение, компания отменила все запланированные мероприятия с новой моделью. Принципиальное отличие новинки - растянутая на 340 мм колесная база, а общая длина выросла до 3,9 метра. Комплектация фиксированная, выбирать можно только коробку передач - 4-ступенчатый автомат или 5-ступенчатую "механику".