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Suzuki представила оновлений міський компактвен Solio: ціни та характеристики

Вівторок 21 січня 2025 22:32
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Suzuki представила оновлений міський компактвен Solio: ціни та характеристики Фото: Suzuki представила оновлений міський компактвен Solio (globalsuzuki.com)
Автор: Константин Широкун

У 2020 році на японському ринку дебютував мікровен Suzuki Solio четвертого покоління. Тепер настав час планового оновлення: прем'єра відбулася на початку січня на автосалоні в Токіо, і через кілька тижнів машина вийшла на японський ринок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Оновлений Suzuki Solio відрізняється решіткою радіатора з великими горизонтальними планками. Довжина зросла на 20 мм (до 3810 мм), але ширина (1645 мм) та висота (1745 мм) колишні. У гамі залишилася і модна версія Suzuki Solio Bandit, причому її оновили помітніше. Разом із ґратами радіатора з'явився новий передній бампер.

Suzuki представила оновлений міський компактвен Solio: ціни та характеристики

Зміни в салоні обох модифікацій є мінімальними. Так, медіасистема набула функції Suzuki Connect. Базовий комплекс електронних помічників водія відтепер включає адаптивний круїз-контроль, системи утримання у смузі та контролю сліпих зон.

Колишній чотирициліндровий мотор K12C поступився місцем новому трициліндровому агрегату Z12E, який дебютував на хетчбеку Suzuki Swift. При цьому штатно встановлений 12-вольтовий стартер-генератор, що живиться від літій-іонного акумулятора. Він допомагає у перші секунди розгону. Модернізований безступеневий варіатор на 1,9 кг легший за попередній. Як і раніше, покупці можуть вибрати між переднім чи повним приводом.

Базовий Suzuki Solio в Японії коштує від 12 400 доларів, а за більш ефектний і багато оснащений Solio Bandit доведеться викласти вже 14 800 доларів.

Suzuki представила оновлений міський компактвен Solio: ціни та характеристики

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