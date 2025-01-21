Suzuki представила обновленный городской компактвэн Solio: цены и характеристики

В 2020 году на японском рынке дебютировал микровэн Suzuki Solio четвертого поколения. Теперь пришло время планового обновления: премьера состоялась в начале января на автосалоне в Токио, и через несколько недель машина вышла на японский рынок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Обновленный Suzuki Solio отличается решеткой радиатора с крупными горизонтальными планками. Длина выросла на 20 мм (до 3810 мм), но ширина (1645 мм) и высота (1745 мм) прежние. В гамме осталась и модная версия Suzuki Solio Bandit, причем ее обновили заметнее. Вместе с решеткой радиатора появился новый передний бампер.

Изменения в салоне обеих модификаций минимальны. Так, медиасистема обрела функцию Suzuki Connect. Базовый комплекс электронных помощников водителя отныне включает адаптивный круиз-контроль, системы удержания в полосе и контроля слепых зон.

Прежний четырехцилиндровый мотор K12C уступил место новому трехцилиндровому агрегату Z12E, который дебютировал на хэтчбеке Suzuki Swift. При этом штатно установлен 12-вольтовый стартер-генератор, питающийся от литий-ионного аккумулятора. Он помогает в первые секунды разгона. Модернизированный бесступенчатый вариатор на 1,9 кг легче предыдущего. Как и раньше, покупатели могут выбрать между передним или полным приводом.

Базовый Suzuki Solio в Японии стоит от 12 400 долларов, а за более эффектный и богато оснащенный Solio Bandit придется выложить уже 14 800 долларов.