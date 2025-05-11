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"Суттєвий прогрес": Трамп похвалив торговельні переговори США та Китаю

Неділя 11 травня 2025 03:54
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"Суттєвий прогрес": Трамп похвалив торговельні переговори США та Китаю Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Делегації США і Китаю провели торговельні переговори у Швейцарії, за підсумками яких досягнуто істотного прогресу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку президента США Дональда Трампа в соцмережі Truth Social.

Очільник Білого дому зазначив, що "сьогодні (10 травня. - ред.) відбулася дуже хороша зустріч з Китаєм у Швейцарії".

"Багато чого обговорили, багато про що домовилися. Повне перезавантаження, переговори велися в дружній, але конструктивній манері. Ми хочемо бачити, на благо як Китаю, так і США, відкриття Китаю для американського бізнесу. ДОСЯГНУТО СУТТЄВОГО ПРОГРЕСУ!!!", - написав Трамп.

&quot;Суттєвий прогрес&quot;: Трамп похвалив торговельні переговори США та Китаю

Митна війна США та Китаю

На початку квітня президент США Дональд Трамп запровадив митні тарифи на імпорт з понад 180 країн світу. Ставки для кожної країни становили від 10 до 49%.

Однак 9 квітня Трамп призупинив на 90 днів чинність тарифів і встановив для всіх країн єдину митну ставку 10%. Рішення було ухвалене з розрахунком США укласти індивідуальні торговельні договори з кожною країною.

Водночас, для Китаю 34% ставка мита скасована не була. У Пекіні ввели зворотні 34% мита на імпорт зі США.

Після кількох взаємних підвищень, Трамп встановив мита на імпорт з Китаю до 145%, а Пекін дзеркально встановив 125% мито на імпорт зі США.

У Білому домі не виключали підвищення мит для Китаю до 245%.

Згодом Вашингтон розпочав м'який діалог з Пекіном щодо мит. Уряд Китаю похвалив скасування США мит на електроніку, однак закликав до більш радикальних кроків.

В суботу, 10 травня, у Женеві відбулися торговельні переговори віце-прем'єр-міністра Китаю Хе Ліфена з міністром фінансів США Скоттом Бессентом. Швейцарія виступила посередником у діалозі.

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