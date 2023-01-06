Суттєве скорочення: у Мінагрополітики оцінили втрати посівних площ під врожай-2023
Зменшення площ посіву озимих культур в Україні є досить суттєвими. Окрім військових дій на це вплинули також погодні умови.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву, яку зробив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький під час телемарафону.
"Навесні аграрії готові максимально компенсувати ці не засіяні площі. Хоча, ми й розуміємо, що посівні площі все одно будуть мінімум на 20% менші до показника 2021 року. Передовсім, через продовження тимчасової окупації областей України на Південному Сході та через інтенсивне мінування російськими окупантами с/г земель на деокупованій Харківщині та Херсонщині", - підкреслив він.
За його словами, основний виклик для аграріїв полягає у проведенні якісної весняної посівної, адже потрібно знайти достатньо фінансових ресурсів, щоб купити насіння, дизель, мінеральні добрива, засоби захисту рослин
Нагадаємо, за оцінками Мінагрополітики, повноцінне відновлення агросектору після війни займе орієнтовно 2-3 роки, залежно від типу виробництва.