Суттєве скорочення: у Мінагрополітики оцінили втрати посівних площ під врожай-2023

Зменшення площ посіву озимих культур в Україні є досить суттєвими. Окрім військових дій на це вплинули також погодні умови.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву, яку зробив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький під час телемарафону .

"Навесні аграрії готові максимально компенсувати ці не засіяні площі. Хоча, ми й розуміємо, що посівні площі все одно будуть мінімум на 20% менші до показника 2021 року. Передовсім, через продовження тимчасової окупації областей України на Південному Сході та через інтенсивне мінування російськими окупантами с/г земель на деокупованій Харківщині та Херсонщині", - підкреслив він.

За його словами, основний виклик для аграріїв полягає у проведенні якісної весняної посівної, адже потрібно знайти достатньо фінансових ресурсів, щоб купити насіння, дизель, мінеральні добрива, засоби захисту рослин