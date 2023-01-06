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Существенное сокращение: в Минагрополитики оценили потери посевных площадей под урожай-2023

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Украина, Пятница 06 января 2023 13:03
Существенное сокращение: в Минагрополитики оценили потери посевных площадей под урожай-2023 Фото: посевные площади в 2023 году сократятся на 20% (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Сокращения площадей посева озимых культур в Украине достаточно существенно. Помимо военных действий на это повлияли погодные условия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, которое сделал первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий во время телемарафона .

"Весной аграрии готовы максимально компенсировать эти незасеянные площади. Хотя, мы и понимаем, что посевные площади все равно будут минимум на 20% меньше показателя 2021 года. Прежде всего, из-за продолжения временной оккупации областей Украины на Юго-Востоке и из-за интенсивного минирования российскими оккупантами с/х земель на деоккупированной Харьковщине и Херсонщине", - подчеркнул он.

По его словам, основной вызов для аграриев состоит в проведении качественной весенней посевной, ведь нужно найти достаточно финансовых ресурсов, чтобы купить семена, дизель, минеральные удобрения, средства защиты растений

Напомним, по оценкам Минагрополитики , полноценное восстановление агросектора после войны займет ориентировочно 2-3 года, в зависимости от типа производства.

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Министерство аграрной политики
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