"Суцільні руїни": РФ знищила один із найбільших торгових центрів Запоріжжя (фото, відео)

Хто і коли повідомив про ворожий удар

О 22:47 четверга, 17 вересня, співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров повідомив, що "ворог завдав удару по одному з торговельних центрів Запоріжжя".

Публікація Івана Федорова (скриншот: t.me/ivan_fedorov_zp)

Вже незабаром він опублікував у Telegram фото з місце події.

На ньому видно чималу пожежу та назву ТЦ - "Амстор".

ТЦ "Амстор" у Запоріжжі після ворожої атаки (фото: t.me/ivan_fedorov_zp)

О 23:03 тимчасовий виконувач обов'язків голови Запорізької обласної військової (державної) адміністрації Михайло Семікін підтвердив: "ворог завдав удару по торгівельному центру".

"Цілі терористів у Запоріжжі сьогодні - цивільні підприємства, автобусні зупинки і самі автобуси, торгівельні центри", - повідомив посадовець у своєму Telegram.

Він уточнив, що ворог завдав удару по супермаркету на правобережжі надвечір, після чого там "вирує масштабна пожежа".

"Терористичні рашистські війська знищують асортимент гречки і солі. Проте не варто піддаватися паніці і скуповувати продукти промисловими масштабами. Готові до всього. Зважаємо на тривоги", - наголосив очільник ОВА.

Публікація Михайла Семікіна (скриншот: t.me/zoda_gov_ua)

Наслідки атаки РФ по ТЦ "Амстор"

Згодом Федоров поділився низкою відео, на яких видно, як вирує чимала пожежа.

"Наслідки ворожої атаки на Запоріжжя", - констатував він.

Ще дещо пізніше посадовець оприлюднив інші "кадри наслідків ворожої атаки по торговельному центру Запоріжжя".

"На відео - те, що залишилось від торгових точок", - уточнив Федоров.

Крім того, співголова Ради оборони області опублікував інші фото з місця події.

"На щастя, за попередніми даними, обійшлося без постраждалих", - розповів він тоді.

Що розповіли про пожежу рятувальники

О 7:27 ранку п'ятниці, 18 вересня, у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій повідомили, що у Запоріжжі внаслідок російської атаки БпЛА:

зруйнований торгівельний комплекс;

травмована одна людина.

У ДСНС уточнили, що в результаті атаки РФ на місці події виникла пожежа.

При цьому аварійно-рятувальні роботи - вже завершені.

"Рятувальники ліквідували загоряння на загальній площі понад 10 тисяч квадратних метрів", - поділились у ДСНС.

Зазначається, що "робота ускладнювалась постійними загрозами повторних ворожих ударів, через які вогнеборці відходили в укриття".

"На місці події працювали усі екстрені служби міста", - наголосили у ДСНС і опублікували фото та відео з місця події.

Що залишилось від ТЦ "Амстор" після пожежі

О 9:12 п'ятниці, 18 вересня, т.в.о. голови Запорізької ОВА Михайло Семікін опублікував нові кадри з місця події.

Стан ТЦ "Амстор" у Запоріжжі після пожежі (кадр із відео: t.me/zoda_gov_ua)

"Ось що залишає після себе ворог - суцільні руїни", - наголосив він.

На відео можна побачити підтвердження слів посадовця: "торговельний центр у спальному районі міста став згарищем".