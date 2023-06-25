Суцільне хабарництво. Полонений з Горлівки розповів про погане забезпечення армії РФ

Військовополонений з окупованої Горлівки Донецької області розповів про погане забезпечення окупаційної армії. За його словами, у військах РФ процвітає корупція.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського, який опублікував відео.

Полоненим виявився Олександр Головко з Горлівки, який раніше працював на меблевій фабриці. Він воював проти України у складі 269 окремого стрілецького батальйону.

Полонений гранатометник розповів, щоб потрапив в армію РФ після дзвінка з роботи. Йому наказали прийти у Палац культури з речима, де зібрали паспортні дані та відвезли до Єнакієвого Донецької області.

"Там перевдягнули у форму й відвезли на закинуте підприємство, де були й ніші мобілізовані. Нас посадили в автобус та сказали, що повезуть на полігон на навчання на чотири-п'ять днів. Видали форму, берці, протигаз, палатку, казанок, чашку, ложку", - розповів чоловік.

За словами полоненого, окупантами привозять форму, а потім вимагають за неї гроші.

"Мені здається, що він (старшина, - ред.) просто на ринку десь дешево скупляє й нам продає. Кросівки коштують 5500. Те що нам видали, це в нас забрали. Місяць назад у нас забрали зимову форму та берці", - сказав окупант.

Полонений розповідає, що в армії РФ процвітає масове хабарництво. За його словами, багато поранених вмирали на позиціях через погано налагоджену медичну евакуацію. З 96 чоловіків в його роті залишилось менш як 20.

Втрати Росії у війні

Росія від початку повномасштабного вторгнення в Україну приховує свої втрати і не вказує кількість загиблих та поранених. Генштабу вказує, що ЗСУ ліквідували вже понад 224 тисячі російських солдатів.

При цьому британська розвідка зазначає, що російська армія зазнає найбільших втрат з часів найбільших боїв за Бахмут у березні 2023 року.

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