Суцільна руїна. З'явилися супутникові знімки двох сіл поблизу Вугледара

Супутникові знімки від Maxar Technologies показали наслідки нещодавніх обстрілів у селах Микільське та Петрівка, розташованих у східному регіоні Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

На сході Донецької області точилися і продовжують точитися одні з найзапекліших боїв. Донбас постійно зазнає обстрілів з боку російських військ, а ситуація в місті Бахмут залишається найскладнішою з усіх в Україні. Ворог буквально випалює Вугледар і навколишні села - Микільське та Петрівку.

На даній комбінації супутникових знімків зображено загальний вигляд села Петрівка. Верхнє зображення зроблено в червні 2022 року, а нижнє - 10 лютого 2023 року після потужного артилерійського обстрілу в цьому районі.

На цій комбінації супутникових знімків зображено Свято-Успенський Миколо-Василівський монастир у селі Микільське Донецької області. Верхнє зображення було зроблено в червні 2022 року, а нижнє - 10 лютого 2023 року під час бойових дій у регіоні.