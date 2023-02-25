Сплошная развалина. Появились спутниковые снимки двух сел вблизи Угледара
Спутниковые снимки Maxar Technologies показали последствия недавних обстрелов в селах Мыкильское и Петровка, расположенных в восточном регионе Донецкой области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
На востоке Донецкой области шли и продолжают идти одни из самых ожесточенных боев. Донбасс постоянно подвергается обстрелам со стороны российских войск, а ситуация в городе Бахмут остается самой сложной из всех в Украине. Враг буквально выжигает Угледар и окрестные села - Мыкильское и Петровку.
На данной комбинации спутниковых снимков изображен общий вид села Петровка. Верхнее изображение сделано в июне 2022 года, а нижнее - 10 февраля 2023 года после мощного артиллерийского обстрела в этом районе.
На этой комбинации спутниковых снимков изображен Свято-Успенский Николае-Василовский монастырь в селе Мыкильское Донецкой области. Верхнее изображение было сделано в июне 2022 года, а нижнее - 10 февраля 2023 года во время боевых действий в регионе.
Напомним, противник продолжает нести потери на Донецком направлении, а украинские военные сбили вражеские беспилотники типа "Мерлин" и ZALA.
Российская армия готовится к новому наступлению на Угледар, где она уже понесла тяжелые потери. И на этот раз ресурсов для прорыва недостаточно.
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