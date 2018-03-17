За сутки в зоне АТО ни один украинский военный не пострадал

В зоне проведения антитеррористической операции (АТО) на Донбассе за сутки зафиксирован один обстрел российско-оккупационными войсками опорных пунктов украинских защитников, ни один военный Вооруженных сил Украины не пострадал. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facеbook.

"На Луганском направлении противник из крупнокалиберных пулеметов и вооружения БМП-1 вел огонь по нашим позициям в районе населенного пункта Троицкое", - говорится в сообщении.

На Донецком направлении в течение суток сохранялась тишина.

#АТОподії #АТОречник #Donbas #spokesperson #statement Возведение Пресс-центра штаба АТО за сутки 16 марта 2018 года За... Опубликовано Пресс-центр штаба АТО 16 март 2018 г.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко заявил, что Российская Федерация усилила военное присутствие вдоль украинской границы.

По словам Порошенко, с 2014 года россияне разместили и реорганизовали свои силы так, чтобы иметь возможность поддержать быстрое механизированное вторжение как с севера, так и с востока Украины.

Он добавил, что на Западе все больше осознают наконец угрозы и для Украины, и для стран Балтии, и для всей Европы.