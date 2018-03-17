Социальные страницы
Курсы валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

За сутки в зоне АТО ни один украинский военный не пострадал

НовостиПроисшествия    17.03.2018 - 07:58
Фото: АТО на Донбассе (facebook.com/28brigade)
Фото: АТО на Донбассе (facebook.com/28brigade)

На Донбассе зафиксирован один обстрел за сутки

В зоне проведения антитеррористической операции (АТО) на Донбассе за сутки зафиксирован один обстрел российско-оккупационными войсками опорных пунктов украинских защитников, ни один военный Вооруженных сил Украины не пострадал. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facеbook.

"На Луганском направлении противник из крупнокалиберных пулеметов и вооружения БМП-1 вел огонь по нашим позициям в районе населенного пункта Троицкое", - говорится в сообщении.

На Донецком направлении в течение суток сохранялась тишина.

 

#АТОподії #АТОречник #Donbas #spokesperson #statement Возведение Пресс-центра штаба АТО за сутки 16 марта 2018 года За...

Опубликовано Пресс-центр штаба АТО 16 март 2018 г.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко заявил, что Российская Федерация усилила военное присутствие вдоль украинской границы.

По словам Порошенко, с 2014 года россияне разместили и реорганизовали свои силы так, чтобы иметь возможность поддержать быстрое механизированное вторжение как с севера, так и с востока Украины.

Он добавил, что на Западе все больше осознают наконец угрозы и для Украины, и для стран Балтии, и для всей Европы.

 

Напоминаем, не забудьте выбрать свой способ читать новости.
Messenger Telegram Chrome
ОБСЕ сообщила об увеличении количества взрывов на Донбассе Командование РФ на Донбассе наращивает боеспособность своих подразделений за счет местного населения, - ГУР
Темы: АТО    Теги: Донбасс, обстрел, Новости АТО
"Началась реальная мясорубка": украинец рассказал об аварии на подъемнике в Грузии
"На грани срыва": психолог рассказал о состоянии Савченко
"Донбасс вот-вот может вспыхнуть": волонтер перечислил опасные тенденции
Супрун заявила, что обеззараживание ран перекисью – миф
On Top