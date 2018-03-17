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За добу в зоні АТО жоден український військовий не постраждав

НовиниНадзвичайні події    17.03.2018 - 07:58
Фото: АТО на Донбасі (facebook.com/28brigade)
Фото: АТО на Донбасі (facebook.com/28brigade)

На Донбасі зафіксовано один обстріл за добу

У зоні проведення антитерористичної операції (АТО) на Донбасі за добу зафіксовано один обстріл російсько-окупаційними військами опорних пунктів українських захисників, жоден військовий Збройних сил України не постраждав. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО у Facеbook.

"На Луганському напрямку противник з великокаліберних кулеметів та озброєння БМП-1 вів вогонь по наших позиціях у районі населеного пункту Троїцьке", - йдеться у повідомленні.

На Донецькому напрямку упродовж доби зберігалася тиша.

 

#АТОподії #АТОречник #Donbas #spokesperson #statement Зведення Прес-центру штабу АТО за добу 16 березня 2018 року За...

Опубліковано Прес-центр штабу АТО 16 березень 2018 р.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко заявив, що Російська Федерація посилила військову присутність вздовж українського кордону.

Зі слів Порошенка, з 2014 року росіяни розмістили і реорганізували свої сили так, щоб мати змогу підтримати швидке механізоване вторгнення як з півночі, так і зі сходу України.

Він додав, що на Заході дедалі більше усвідомлюють нарешті загрози і для України, і для країн Балтії, і для всієї Європи.

 

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Темы: АТО    Теги: Донбас, обстрел, Новини АТО
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