За добу в зоні АТО жоден український військовий не постраждав

У зоні проведення антитерористичної операції (АТО) на Донбасі за добу зафіксовано один обстріл російсько-окупаційними військами опорних пунктів українських захисників, жоден військовий Збройних сил України не постраждав. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО у Facеbook.

"На Луганському напрямку противник з великокаліберних кулеметів та озброєння БМП-1 вів вогонь по наших позиціях у районі населеного пункту Троїцьке", - йдеться у повідомленні.

На Донецькому напрямку упродовж доби зберігалася тиша.

#АТОподії #АТОречник #Donbas #spokesperson #statement Зведення Прес-центру штабу АТО за добу 16 березня 2018 року За... Опубліковано Прес-центр штабу АТО 16 березень 2018 р.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко заявив, що Російська Федерація посилила військову присутність вздовж українського кордону.

Зі слів Порошенка, з 2014 року росіяни розмістили і реорганізували свої сили так, щоб мати змогу підтримати швидке механізоване вторгнення як з півночі, так і зі сходу України.

Він додав, що на Заході дедалі більше усвідомлюють нарешті загрози і для України, і для країн Балтії, і для всієї Європи.