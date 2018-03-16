Россия усилила военное присутствие вдоль украинской границы, - Порошенко

Российская Федерация усилила военное присутствие вдоль украинской границы. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в ходе визита на Донбасс.

"Сейчас, на докладе генерал Забродский подробно доложил мне по усилению военного присутствия Российской Федерации вдоль границы, и продлению пребывания регулярных войск Российской Федерации на оккупированных территориях", - заявил Порошенко.

По словам Порошенко, с 2014 года россияне размести и реорганизовали свои силы так, чтобы поддержать быстрое механизированное вторжение как с севера, так и с востока Украины.

"Несколько механизированных дивизий полностью готовы к интервенции...Благодаря тому, что в течение последних лет мы не просто существенно усилили, мы возродили украинскую разведку, важно что на Западе все больше осознают наконец угрозы и для Украины, и для стран Балтии, и для всей Европы", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Порошенко объявил, что сейчас юридически завершена антитеррористическая операция. Формат АТО будет изменен на операцию Объединенных сил.