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За добу зафіксовано п'ять обстрілу позицій ВСУ, - штаб АТО

НовиниНадзвичайні події    24.03.2018 - 19:04
Фото: бойовики на Донбасі продовжують обстрілювати ВСУ (mil.gov.ua)
Фото: бойовики на Донбасі продовжують обстрілювати ВСУ (mil.gov.ua)

Жоден з українських військовослужбовців не постраждав

За станом на 18:00 24 березня 2018 року на Донеччині зафіксовано 5 обстрілів бойовиками позицій ВСУ. Про це повідомляє прес-служба штабу АТО.

Російсько-окупаційні війська продовжують зривати домовленості про повне припинення вогню. З початку доби зафіксовано п'ять обстрілу наших позицій, - йдеться в повідомленні.

За даними штабу, вогонь з гранатометів різних типів бойовики вели в районі Кам'янки. Також гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю окупанти тричі застосували захисникам Лебединського.

На Луганському напрямку ворог зі стрілецької зброї обстріляв українські позиції поблизу населеного пункту Щастя.

Внаслідок ворожого вогню ні один український вояк не постраждав. Ситуація по всій лінії розмежування сторін надійно контролюється українським захисниками.

 

#АТОподії #АТОречник #Donbas #spokesperson #statement Зведення Прес-центру штабу АТО станом на 18.00 24 березня 2018...

Опубліковано Прес-центр штабу АТО 24 березень 2018 р.

Нагадаємо, за інформацією речника міністерства з питань АТО Дмитрі Гуцуляка, в зоні АТО бойовики знову застосували заборонену зброю.

У зоні АТО бойовики знову застосували заборонену зброю, - Гуцуляк У СЦКК зафіксували обстріли Авдіївки, - штаб
Теги публікації: Донбас, обстрел, Новини АТО  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
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