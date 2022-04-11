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За сутки "Укравтодор" очистил более 10 км трассы Киев-Чоп

Разрушенный мост через Ирпень (Фото: facebook.com/zelenskiy.official)
Автор: Константин Широкун

"Укравтодор" массово очищает дороги от разбитой техники, обломков строений и пр. Также предприятие проводит ямочный ремонт дорожного полотна. За один день удалось очистить более 10 километров трассы Киев-Чоп.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook "Укравтодора".

"Укравтодор" в Киевской области сфокусировал свои усилия на очистке и поточном ремонте трассы Киев-Чоп, а также дорог в Ирпене и Буче. Для того чтобы восстановить скорейшую жизнедеятельность на деоккупированных территориях Киевской области, привлечено 149 единиц техники и 318 дорожников.

Также продолжается строительство временных переправ: через реку Ирпень на автодороге Р-30 и вблизи села Стоянка, на трассе М-06.

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Укравтодор