За сутки "Укравтодор" очистил более 10 км трассы Киев-Чоп

"Укравтодор" в Киевской области сфокусировал свои усилия на очистке и поточном ремонте трассы Киев-Чоп, а также дорог в Ирпене и Буче. Для того чтобы восстановить скорейшую жизнедеятельность на деоккупированных территориях Киевской области, привлечено 149 единиц техники и 318 дорожников.

Также продолжается строительство временных переправ: через реку Ирпень на автодороге Р-30 и вблизи села Стоянка, на трассе М-06.