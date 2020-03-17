За сутки в Украину вернулись более 50 тысяч украинцев

За прошлые сутки 16 марта на территорию Украины вернулись более 50 тысяч украинцев на фоне введения запрета на пересечение границы из-за коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы.

Как отметили пограничники, всего за прошлые сутки границу Украины пересекли около 86,5 тысяч человек, как на въезд, так и на выезд.

"Большинство из них - более 50 тысяч- это украинцы, которые возвращались домой из-за границы. При этом отметим, что среди более 13 тысяч иностранцев, которые пересекали границу, больше 10 тысяч последовали на выезд. Во въезде в нашу страну за сутки отказали почти 400 иностранцам", - сообщили в ГПС.

Также пограничники отметили существенное снижения трафика на границе. На протяжении 15 марта украинскую границу пересекли 144 тысячи человек.

Напомним, с 16 марта в Украине закрыты границы для иностранцев на две недели в связи с введением карантина из-за коронавируса. При этом срок действия закрытия границ может быть продлен.

Также с 17 марта в Украине вступил в силу запрет на международные перевозки пассажиров. В частности, до 3 апреля были закрытии пункты пропуска и контроля через госграницу для международного пассажирского железнодорожного, воздушного, автомобильного (для автобусов) сообщения.