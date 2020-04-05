За сутки в Украину вернулись 11 тысяч человек

За минувшие сутки в Украину вернулись почти 11 тысяч украинцев. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

Как сообщается, утром в пунктах пропуска очередей из путешествующих собственным транспортом и пешеходов нет.

"На протяжении прошлых суток без собственного транспорта в Украину прибыло почти 5,2 тыс. лиц. Для их перевозки привлекались транспортные средства, предоставленные местными властями и ГСЧС. На въезд в Украину оформлено почти 11 тыс. наших соотечественников", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что за сутки Украину покинули свыше 5,1 тысячи людей, в том числе почти 2 тысячи иностранцев.

"4 апреля пограничники во взаимодействии с представителями санитарно-карантинных подразделений провели температурный скрининг и опрос о состоянии здоровья 12,6 тыс. человек, которые направлялись в Украину. По результатам дополнительной проверки врачами признаков заболевания Covid-19 не обнаружено. Также установленным порядком оформлялись информативные согласия о самоизоляции и давались соответствующие памятки", - утверждают в ГПСУ.

Напомним, в течение 3 апреля в Украину вернулись 7 тысяч человек. Покинули Украину более 3800 тысяч человек, в том числе более 1500 иностранцев.

Также РБК-Украина писало, что пограничники ожидают возвращения до 200 тыс. украинцев перед Пасхой. В Украину с 16 марта вернулись уже 160 тысяч граждан.