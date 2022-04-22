За сутки украинские военные отбили 8 атак врага на Донбассе

За сутки на Донецком и Луганском направлениях украинские защитники отбили 8 атак агрессора, уничтожили 44 единицы вражеской сухопутной техники и сбили 4 БПЛА.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб Операции Объединенных сил.
"В течение этих суток, 22 апреля, военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили 8 атак врага... в Частности, украинские защитники уничтожили 9 танков, 3 артиллерийские системы, 18 единиц бронированной техники, одну боевую бронированную машину, 13 единиц автомобильной техники и один топливозаправщик", - говорится в сообщении.
Кроме того, подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 4 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".
Также на востоке ВСУ за сутки уничтожили вражеский склад с боеприпасами и ликвидировали 130 оккупантов.
Напомним, война РФ против Украины продолжается 58-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.