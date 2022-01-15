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За сутки в Украине шесть человек умерли от угарного газа. Среди них есть дети

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Суббота 15 января 2022 12:47
За сутки в Украине шесть человек умерли от угарного газа. Среди них есть дети Фото: спасатели сообщили о смерти 6 человек от угарного газа (dsns.gov.ua)
Автор: Юлия Бойко

Вчера, 14 января 2021 года, в Украине шесть человек умерли от отравления угарным газом. Несчастные случаи произошли в Дружковке (Донецкая область) и Береговом (Закарпатская область).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что в Дружковке в частном доме от угарного газа из-за неисправности печного отопления умерли три человека, среди них два ребенка 2013 и 2016 года рождения. Еще один человек госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии.

А в Береговом люди отравились угарным газом из-за неисправности газовой колонки. Там тоже умерли три человека.

Напомним, ранее сообщалось, что в частном доме в городе Балаклея (Харьковская область) нашли мертвыми трех человек, предполагается, что они отравились угарным газом.

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ГСЧС Дружковка Газ
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