За сутки в Украине шесть человек умерли от угарного газа. Среди них есть дети
Вчера, 14 января 2021 года, в Украине шесть человек умерли от отравления угарным газом. Несчастные случаи произошли в Дружковке (Донецкая область) и Береговом (Закарпатская область).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.
Сообщается, что в Дружковке в частном доме от угарного газа из-за неисправности печного отопления умерли три человека, среди них два ребенка 2013 и 2016 года рождения. Еще один человек госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии.
А в Береговом люди отравились угарным газом из-за неисправности газовой колонки. Там тоже умерли три человека.
Напомним, ранее сообщалось, что в частном доме в городе Балаклея (Харьковская область) нашли мертвыми трех человек, предполагается, что они отравились угарным газом.