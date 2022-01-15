За сутки в Украине шесть человек умерли от угарного газа. Среди них есть дети

Вчера, 14 января 2021 года, в Украине шесть человек умерли от отравления угарным газом. Несчастные случаи произошли в Дружковке (Донецкая область) и Береговом (Закарпатская область).

Сообщается, что в Дружковке в частном доме от угарного газа из-за неисправности печного отопления умерли три человека, среди них два ребенка 2013 и 2016 года рождения. Еще один человек госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии.

А в Береговом люди отравились угарным газом из-за неисправности газовой колонки. Там тоже умерли три человека.