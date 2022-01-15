За добу в Україні шестеро осіб померли від чадного газу. Серед них є діти
Вчора, 14 січня 2021 року, в Україні шестеро осіб померли від отруєння чадним газом. Нещасні випадки сталися в Дружківці (Донецька область) та Береговому (Закарпатська область).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.
Повідомляється, що в Дружківці в приватному будинку від чадного газу через несправність пічного опалення померли три особи, серед них дві дитини 2013 і 2016 року народження. Ще одна особа госпіталізована до лікарні у важкому стані.
А в Береговому люди отруїлися чадним газом через несправність газової колонки. Там теж померли три особи.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в приватному будинку в місті Балаклія (Харківська область) знайшли мертвими трьох осіб, передбачається, що вони отруїлися чадним газом.