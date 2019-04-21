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За сутки в Украине поступило 18 сообщений о минировании

Новости » Происшествия    21.04.2019 - 20:34
За сутки в Украине поступило 18 сообщений о минировании
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Сообщения поступали в пяти городах

В течение минувших суток в Национальную полицию Украины поступило 18 сообщений о минировании в пяти областях Украины. Об этом сообщает в Facebook пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало.

Больше всего сообщений о минировании поступило в Харькове (9), Львове (4) и Одессе (3). Кроме того, по одном сообщении было зафиксировано в Волновахе (Донецкой области) и Новой Каховке (Херсонская область).

""Минировали" буквально все подряд: от объектов транспортной и торговой инфраструктуры - до гидроэлектростанций и избирательных участков", - написал Тракало.

Проведенными проверками подразделениями кинологов и взрывотехников взрывоопасных предметов не обнаружено.

Полиция открыла четыре уголовных производства по ч. 1 ст. 259 УКУ (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан).

По информации правоохранителей, сообщение о заминировании в основном поступали с оккупированных территорий, а также из Российской Федерации.

"По состоянию на сейчас имеем новые "анонимки" о заминировании 5 культовых сооружений в столице, а также ряда объектов торговой сферы Киева, Киевской обл. и Днепра. На месте работают кинологи и взрывотехники", - добавил Тракало.

За сутки в Украине поступило 18 сообщений о минировании

РБК-Украина писало, что сегодня, 21 апреля, в период с 13:20 до 17:30 в полицию поступило пять анонимных сообщений о заминировании объектов во Львове.

Ранее сообщалось, что в течение дня выборов в Украине 21 апреля, поступило более 10 сообщений о минировании объектов в трех областях.

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