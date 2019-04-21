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За добу в Україні надійшло 18 повідомлень про мінування

Новини » Надзвичайні події    21.04.2019 - 20:34
За добу в Україні надійшло 18 повідомлень про мінування
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Повідомлення надходили у п'яти містах

Протягом минулої доби до Національна поліція України надійшло 18 повідомлень про замінування у п'яти областях України. Про це повідомляє у Facebook речник Національної поліції Ярослав Тракало. 

Найбільше повідомлень про мінування надійшло у Харкові (9), Львові (4) та Одесі (3). Крім того, по одному повідомленні було зафіксовано у Волновасі (Донецькій області) та Новій Каховці (Херсонська область). 

""Мінували" буквально все підряд: від об’єктів транспортної і торговельної інфраструктури - до гідроелектростанцій і виборчих дільниць", - написав Тракало. 

Проведеними перевірками підрозділами кінологів та вибухотехніків вибухонебезпечних предметів не виявлено. 

Поліція відкрила чотири кримінальні провадження за ч. 1 ст. 259 ККУ (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян).

За інформацією правоохоронців, повідомлення про замінування здебільшого надходили з окупованих територій, а також з Російської Федерації.

"Станом на зараз маємо нові "анонімки" про замінування  5 культових споруд у столиці, а також низки об’єктів торговельної сфери Києва, Київської обл. та Дніпра. 
На місці працюють кінологи та вибухотехніки", - додав Тракало. 

За добу в Україні надійшло 18 повідомлень про мінування

РБК-Україна писало, що  сьогодні, 21 квітня, у період від 13:20 до 17:30 до поліції надійшло п’ять анонімних повідомлень про замінування об’єктів у Львові. 

Раніше повідомлялося, що протягом дня виборів в Україні 21 квітня, надійшло понад 10 повідомлень про мінування об'єктів у трьох областях.

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