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За сутки РФ обстреляла 19 населенных пунктов в Донецкой области, - Нацполиция

Фото: за сутки РФ обстреляла 19 населенных пунктов в Донецкой области (t.me/UA_National_Police)
Автор: Наталия Гурковская

85 гражданских объектов - жилые дома, производственные предприятия, две школы и лицей, объекты жизнеобеспечения были повреждены в 19 населенных пунктах Донецкой области во время обстрелов в субботу, 7 мая. Есть погибшие и раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Национальной полиции.

"Враг обстреливал мирное население авиацией, ракетными установками, реактивными системами залпового огня "Смерч", из танков и тяжелой артиллерии", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки российские войска ударили по таким населенным пунктам - Мариуполь, Бахмут, Авдеевка, Константиновка, Дружковка, Марьинка, Железное, Угледар, Северск, Святогорск, Малотарановка, Дробышево, Очеретино, Новокалиново Очеретинской ТО, Звановка Звановской ТГ, Нью-Йорк, Константиновка Марьинского района, Сидорово Святогорской ТГ, Дроновка Бахмутского района.

Как сообщалось, в течение 7 мая в Донецкой области из-за обстрелов оккупантов погибли 4 мирных жителя.

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