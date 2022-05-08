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За добу РФ обстріляла 19 населених пунктів у Донецькій області, - Нацполіція

Фото: за добу РФ обстріляла 19 населених пунктів у Донецькій області (t.me/UA_National_Police)
Автор: Наталія Гурковська

85 цивільних об’єктів - житлові будинки, виробничі підприємства, дві школи та ліцей, об’єкти життєзабезпечення були пошкоджені в 19 населених пунктах Донецької області під час обстрілів у суботу, 7 травня. Є загиблі та поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Національної поліції.

"Ворог обстрілював мирне населення з авіації, ракетних установок, реактивних систем залпового вогню "Смерч", танків, важкої артилерії", - йдеться в повідомленні.

Упродовж минулої доби російські війська вдарили по таких населених пунктах - Маріуполь, Бахмут, Авдіївка, Костянтинівка, Дружківка, Мар’їнка, Залізне, Вугледар, Сіверськ, Святогірськ, Малотаранівка, Дробишеве, Очеретине, Новокалинове Очеретинської ТГ, Званівка Званівської ТГ, Нью-Йорк, Костянтинівка Мар’їнського району, Сидорове Святогірської ТГ, Дронівка Бахмутського району.

Як повідомлялося, протягом 7 травня в Донецькій області через обстріл окупантів загинули 4 мирні жителі.

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