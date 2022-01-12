За добу надійшли повідомлення про замінування 600 об'єктів: поліція перевіряє всю інформацію

За добу до Національної поліції надійшло 9 неправдивих повідомлень про замінування 600 об'єктів у різних містах України. Правоохоронці перевіряють усю інформацію.

"Наразі ми з'ясовуємо, хто здійснює хибні виклики про мінування. Тільки в період минулих новорічних свят ми отримали 132 такі повідомлення. Затримано 9 зловмисників у 9 областях держави, у тому числі у великих містах - Києві, Дніпрі, Одесі. Порушники мали різні мотиви вчинення. Деякі особи перебували у стані алкогольного сп'яніння", - розповів голова Національної поліції України Ігор Клименко.

Він зазначив, що частина повідомлень про загрозу безпеці громадян надходить із тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей. Але при цьому поліція реагуватиме на кожне повідомлення про мінування.

"Ми розглядаємо кожен подібний виклик. Значні сили Національної поліції залучаються до перевірки повідомлень про мінування. Безпека громадян для нас на першому місці! Вибухотехнічні служби та кінологічні підрозділи НПУ несуть службу в цілодобовому режимі та оперативно реагують на всі виклики про мінування", - повідомив голова НПУ.

Також він наголосив, що згідно зі статтею 259 Кримінального кодексу України, за такий вид злочину передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 6 років. Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки або вчинене повторно, карається позбавленням волі на строк від 4 до 8 років.