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За сутки из опасных районов эвакуировали более 2 800 человек, - Верещук

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Пятница 15 апреля 2022 18:55
За сутки из опасных районов эвакуировали более 2 800 человек, - Верещук Эвакуация (facebook.com.masher.berlinska)
Автор: Татьяна Самарук

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук рассказала, что за 15 апреля удалось эвакуировать 2 864 мирных жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщении Верещук.

Мариуполя и Бердянска на собственном транспорте до Запорожья доехали 2 494 человека. В частности, из них:

  • 363 человека - из Мариуполя;
  • 2 131 человек - жители городов Запорожской области (Пологи, Васильевка, Бердянск и Мелитополь).

Также из городов Лисичанск, Северодонецк, Рубежное, Кременная, Попасная и поселка Горное Луганской области несмотря на постоянные обстрелы удалось эвакуировать 370 человек.

Ранее мы сообщали, что за минувшие сутки гуманитарными коридорами удалось эвакуировать более 2500 человек.

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