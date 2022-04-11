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За сутки оккупанты нанесли 66 ударов по Харьковской области, погибли 11 человек, - ОВА

Фото: председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов (2day kh ua)
Автор: Наталья Юрченко

За минувшие сутки российские оккупанты нанесли 66 ударов по Харьковской области. В результате действий оккупантов погибли 11 гражданских лиц, среди них 7-летний ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"За сутки российские войска нанесли около 66 ударов из артиллерии, минометов, РСЗО. Пострадали Салтовка, Пятихатки, Холодная Гора, Песочин, Золочев, Балаклея, Дергачи. Спасатели ликвидировали пожары в домах, складских помещениях и другой гражданской инфраструктуре", - говорится в сообщении.

В результате атак оккупантов погибли 11 человек, среди них 7-летний ребенок, 14 раненых.

Кроме того, зафиксировано использование российскими военными мин, которые срабатывают лишь тогда, когда их заденет человек или сработает другой фактор движения.

В Харьковской области активно работают вражеские беспилотные летательные аппараты. Украинские военные уничтожили вражеский БПЛА "Орлан".

Напомним, украинские защитники уничтожили в Луганской области вражеский склад с боеприпасами.

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