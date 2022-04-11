За сутки оккупанты нанесли 66 ударов по Харьковской области, погибли 11 человек, - ОВА

"За сутки российские войска нанесли около 66 ударов из артиллерии, минометов, РСЗО. Пострадали Салтовка, Пятихатки, Холодная Гора, Песочин, Золочев, Балаклея, Дергачи. Спасатели ликвидировали пожары в домах, складских помещениях и другой гражданской инфраструктуре", - говорится в сообщении.

В результате атак оккупантов погибли 11 человек, среди них 7-летний ребенок, 14 раненых.

Кроме того, зафиксировано использование российскими военными мин, которые срабатывают лишь тогда, когда их заденет человек или сработает другой фактор движения.

В Харьковской области активно работают вражеские беспилотные летательные аппараты. Украинские военные уничтожили вражеский БПЛА "Орлан".